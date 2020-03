Makelaars schrappen Openhuizendag om corona

„Op de Openhuizendag bezoeken tienduizenden mensen in korte tijd diverse woningen”, aldus woordvoerder Theo Scholte. Sommige woningen krijgen in één dag tientallen bezoekers, en met de huidige krapte werd er weer veel drukte verwacht. „NVM vindt dat nu, met het toenemend aantal besmettingen in ons land, niet verantwoord.”

Dinsdag meldde de NVM nog dat de Openhuizendag zou doorgaan. De eerstvolgende Openhuizendag is op zaterdag 3 oktober.