Maker van Philips tv’s hoofdsponsor Barcelona

Deel van de deal is ook dat TP Vision als een van de drie ’hoofdpartners’ van de club beeldschermen en televisies zal leveren in Camp Nou, de thuisbasis van Barcelona. Wat voor bedrag er met de deal die voor minimaal vier jaar is gesloten gemoeid is, is niet bekendgemaakt.

Afgelopen weekend ging het gerucht dat het logo van Philips op de mouw van Barça zou komen, wat tot boze reactie bij PSV-supporters leidde, aangezien de naamgever van de club daar jaren geleden het shirtsponsorschap heeft opgegeven. Philips is wel een van de bedrijven die samen onder de naam ’Brainport’ shirtsponsor zijn van PSV. Ook het stadion waarin de Eindhovense club speelt draagt nog de naam van de elektronicagigant.

TP Vision

Philips maakt in 2011 bekend dat het wilde stoppen met televisies en bracht de productie ervan in een joint-venture met het Taiwanese TPV Technology. In 2014 verkocht het Nederlandse elektronicabedrijf ook zijn resterende belang aan zijn Aziatische partner,die tegenwoordig voor de meerderheid in handen is van Chinese partijen. Het onderdeel TP Vision heeft nog wel zijn hoofdkantoor in Amsterdam en verkoopt ook audio-apparaten onder de naam Philips. Die had Philips eerder afgestoten aan Gibson, maar dat raakte in de problemen.

Later verkocht het oorspronkelijke Philips ook zijn verlichtingsactiviteiten en huishoudapparaten, omdat het meende beter af te zijn als medisch technologiebedrijf. Door problemen met slaapapneu-apparaten verkeert het bedrijf nu echter in diepe malaise en worden nu tienduizenden medewerkers ontslagen.