'Hogere opening voor AEX'

,,De beursdag lijkt voorzichtig te beginnen in Amsterdam. Woensdag deden we het nog beter dan de rest dankzij meevallende bedrijfsresultaten van een aantal grote bedrijven", aldus analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen.

Het overleg in Brussel tussen de ministers van Financiën van de eurolanden over Griekenland heeft woensdagavond nog geen oplossingen opgeleverd. Volgens eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem wordt er maandag verder gesproken over de Griekse kwestie.

AkzoNobel

Donderdag komen de regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie bijeen in Brussel. Het belangrijkste thema is dan het conflict in Oekraïne.

AkzoNobel zag de winst in 2014 met een kwart dalen tot 546 miljoen euro. Topman Ton Büchner sprak van een uitdagend jaar, gemarkeerd door negatieve valuta-effecten en een aanhoudend gebrek aan groei in Europa. Het bedrijf ligt wel op koers om zijn doelstellingen voor 2015 te behalen, aldus Büchner.

TomTom

Ook TomTom opende zijn boeken. De navigatiespecialist heeft de omzet afgelopen jaar nog iets zien afnemen, maar gaat voor dit jaar weer uit van groei. Dat zou de eerste groei op jaarbasis betekenen sinds 2010.

De belangrijke aandelenmarkten in het Verre Oosten lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter met een plus van 1,9 procent. Een sterker dan verwachte stijging van de Japanse machineorders in december en een daling van de Japanse yen zorgden voor een positieve stemming onder beleggers.

Beurzen

De aandelenbeurzen in New York sloten woensdag na een wisselvallige handelssessie rond de slotstanden van de voorgaande dag. De Dow-Jonesindex sloot nagenoeg onveranderd op 17.862,14 punten. De brede S&P 500 week met 2068,53 punten eveneens nauwelijks af van de slotstand van dinsdag. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent naar 4801,18 punten.

Goed ontvangen kwartaalresultaten van ING, DSM en Heineken hielpen de Amsterdamse effectenbeurs woensdag aan een mooie winst. De AEX-index sloot 1 procent hoger op 458,27 punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 676,28 punten. De DAX-index in Frankfurt eindigde onveranderd, terwijl de beurzen in Londen en Parijs 0,1 en 0,4 procent inleverden. In Athene zakte de hoofdgraadmeter 4 procent.

De euro noteerde donderdag voor opening van de aandelenbeurzen op 1,1313 dollar, tegen 1,1305 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op woensdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 49,80 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 55,21 dollar per vat.