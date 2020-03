XS4All modem naar andere KPN klanten

De Fritz!Box-modem was tot nu toe één van de onderscheidende features die veel fans had bij KPN-dochter XS4All, waar het merk al langer de standaard toegangspoort tot het internet was voor gebruikers.

Met de introductie van de modem bij het standaard KPN-merk, wil het bedrijf deze categorie klanten blijven bedienen nu XS4All wordt opgeheven. Behalve de luxere modem (tegen bijbetaling) in plaats van de standaard Experiabox vergroot KPN nu gratis de mailbox van zijn klanten van 1 gb naar 15 gb en brengt het nieuwe beveiliging aan in zijn internetverbindingen in stelling, die nepwebsites moeten weren.