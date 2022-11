Analyse: patiënt vaker voor dichte doktersdeur

Binnenland

Beroepsorganisatie reageert geschokt op geweldsincident in psychiatrische kliniek

Beroepsorganisatie NU’91 heeft geschokt gereageerd op het geweldsincident in de psychiatrische kliniek Veldzicht. In de psychiatrische kliniek in Balkbrug is zaterdag een werkneemster doodgestoken en zijn twee collega’s van haar gewond geraakt.