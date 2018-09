Heineken ziet winst toenemen

Daarmee viel de winst hoger uit dan verwacht. Analisten rekenden in doorsnee op 1,74 miljard euro. De omzet ging een fractie omhoog tot 21,2 miljard euro. Exclusief de effecten van wisselkoersen, overnames en desinvesteringen was sprake van een omzetgroei met 3,3 procent.

Het wereldwijd verkochte biervolume bedroeg vorig jaar ruim 181 miljoen hectoliter, tegen meer dan 178 miljoen hectoliter een jaar eerder. In alle regio's met uitzondering van Centraal- en Oost-Europa nam het volume toe. Heineken verkocht meer bier in opkomende markten en profiteerde van de populariteit van nieuwe producten zoals Amstel Radler. Het verkoopvolume van het premiummerk Heineken steeg met 5,1 procent, met groei in alle regio's.

WK voetbal

De brouwer zei dat de uitdagende marktomstandigheden in 2015 naar verwachting zullen aanhouden. De verkoop zal minder sterk toenemen dan vorig jaar. Het bedrijf denkt wel dat de omzet en winst dit jaar verder zullen verbeteren.

Financieel directeur René Hooft Graafland zei in een toelichting dat hij dit jaar een iets zwakkere groei verwacht van de verkoop, onder meer omdat vorig jaar werd geprofiteerd van het WK voetbal. Volgens Hooft Graafland blijft de belangrijke Nigeriaanse markt het goed doen, ondanks de invloed van de gedaalde olieprijs op de Nigeriaanse economie. In Rusland wist het bedrijf de winstgevendheid te verbeteren bij een dalende verkoop.

Winst

Het concern hield vast aan zijn doelstelling om de operationele winstmarge op de middellange termijn jaarlijks met circa veertig basispunten te verbeteren. Vorig jaar ging die marge met negentig basispunten vooruit. Voor 2015 vreest Heineken echter dat de doelstelling dit jaar niet gehaald wordt, vooral vanwege de verkoop van het Mexicaanse verpakkingsonderdeel Empaque.

Heineken liet verder weten een groter deel van de winst te zullen uitkeren aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. De uitkeringsratio wordt vergroot van 30 à 35 procent tot 30 à 40 procent van de jaarlijkse nettowinst. Over 2014 wordt een dividend voorgesteld van 1,10 euro per aandeel, tegen 0,89 euro in 2013.

Hooft Graafland wilde niet speculeren over berichten dat het Mexicaanse Femsa zijn belang van 20 procent in Heineken wil verkopen. Volgens de financieel directeur is Femsa een vertrouwde aandeelhouder voor de langere termijn.