Crisis tussen Duitsland en ECB opgelost

De ruzie ontstond begin mei, toen het Duitse Constitutionele Hof, de hoogste rechtbank van Duitsland, oordeelde dat de ECB bij het opkopen van obligaties te weinig rekening had gehouden met de negatieve bijwerkingen die de ECB-steun zou hebben.

De rechters in Karlsruhe besloten dat de de ECB binnen drie maanden alsnog moest uitleggen waarom het in de nasleep van de kredietcrisis voor vele miljarden aan obligaties opkocht. Als de centrale bank dat niet zou doen, dan zou de Duitse Bundesbank zich moeten terugtrekken uit het steunprogramma.

Coronacrisis

Dat zou een enorme schok zijn voor financiële markten, omdat het de slagkracht van de ECB zou inperken. Zeker nu er weer een nieuw obligatieopkoopprogramma is gestart om de coronacrisis te bestrijden. Tegelijkertijd wilde de ECB niet per omgaande post de gevraagde verklaring naar Duitsland sturen, omdat dat de indruk zou wekken dat de ECB niet onafhankelijk zou zijn.

Een aantal weken geleden kwam er toch beweging in de zaak. De ECB zou, volgens persbureau Reuters, Bundesbank-president Jens Weidmann documenten hebben gegeven waaruit blijkt dat het steunprogramma wel degelijk proportioneel was. Die waren weer bedoeld voor de Duitse minister van Financiën. Ook werd er in de notulen van de rentevergadering van juni een discussie opgenomen uit 2015, toen het steunprogramma werd besproken.

Het Duitse parlement heeft gisteren over het ECB-programma gestemd, en een meerderheid heeft zich er nu achter geschaard. De uitleg van de ECB vindt de Bondsdag dus voldoende.

Kredietcrisis

Al is het de vraag hoe lang het koek en ei blijft tussen Berlijn en Frankfurt. De uitspraak van ’Karlsruhe’ ging over het opkoopprogramma dat de ECB startte om in de nasleep van de kredietcrisis de economie te stimuleren. Maar in maart kondigde de ECB nóg een opkoopprogramma aan, dit keer bedoeld om de coronacrisis te bestrijden. Duitse opppositiepartij AfD zou ook hier een procedure bij het Hof willen aanspannen. Al zal het nog een aantal jaar duren voordat daar een uitspraak over is.