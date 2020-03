James Bond haalt bioscoopketens onderuit

De Britse bioscoopketen Cineworld verloor vanwege de uitverkoop door beleggers bijna een vijfde van zijn beurswaarde. In België moest Kinepolis ook fors terrein prijsgeven.

De uitstel van de nieuwe James Bond-film die in april in de bioscopen te zien zou zijn, is een flinke strop voor de bioscoopketens. De top 10 van beste bezochte film zijn in een gemiddeld jaar goed voor ongeveer 40% van de omzet.

Daarnaast hebben bioscoopketen ook veel last van de sterk verminderde bioscoopbezoek in Azië. Ook bestaat de vrees bij beleggers dat andere kaskrakers mogelijk worden uitgesteld.