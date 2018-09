Schäuble: Grieken zelf schuldig aan ellende

Schäuble zei verder dat de berichten over dat Griekenland van de Europese Commissie zes maanden de tijd zou krijgen om een nieuwe deal over het schuldenprobleem te sluiten ,,onjuist'' zijn. De minister stelde daarnaast dat het noodpakket van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nooit aan Griekenland is opgedrongen.

Woensdag vindt een bijeenkomst van de ministers van Financiën van de eurozone plaats om over de Griekse schuldenproblematiek te praten.

Volgens Schäuble is de kans echter zeer klein dat dan al een akkoord kan worden gesloten over het Griekse schuldenprobleem. De partijen zijn nog erg ver van elkaar verwijderd, aldus de minister. Hij is van mening dat de nieuwe Griekse regering tot dusver verwarrende uitlatingen heeft gedaan inzake de onderhandelingen met de Europese landen.