Column: zonder aantrekkelijke spaarrente is beleggen enige optie

Door Janneke Willemse Kopieer naar clipboard

Tot voor kort hadden maar weinig mensen een duidelijk beeld bij het woord inflatie. Het was iets waar je bijna nooit over nadacht en wat alleen gebruikt werd in rekensommen voor je langetermijnkoopkracht – ook al zo’n abstract begrip – maar alleen als je echt heel precies wilde zijn.