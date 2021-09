’Ontwikkeling koopkracht ronduit teleurstellend’

Voor veel werkenden is het steeds moeilijker om rond te komen door achterblijvende inkomens, hogere lasten en stijgende uitgaven, stelt vakbond VCP in een eerste reactie.

„Het verwachte koopkrachtbeeld is ronduit teleurstellend, als je kijkt naar het voorspoedig economisch herstel”, meent VCP-voorzitter Nic van Holstein. Volgens Van Holstein is niet alleen voor werkenden sprake van een teleurstellend koopkrachtbeeld, dit geldt ook voor ouderen met een aanvullend pensioen. „Het vrij besteedbaar inkomen moet structureel omhoog om het leven betaalbaar te houden. De politiek mag het niet bij gerommel in de marge laten.”

Wanprestatie

„De overheid hapert aan alle kantens en levert een wanprestatie”, vindt Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie. „Van te laat betaalde toeslagen en steunpakketten, verkeerd geïnde belastingen, tegenstrijdig klimaatbeleid tot gebrekkige zorg. Zelfs een kabinet vormen lukt niet. Ondertussen stijgen de lasten door en daar staat nauwelijks of geen koopkrachtplus tegenover. Het is een recept voor doffe ellende.”

Ouderen

Dat ouderen er maar nauwelijks op vooruit lijken te gaan volgend jaar is volgens ouderenorganisaties ’onaanvaardbaar’. „Sinds 2012 zijn werkenden er ruim 20% in koopkracht op vooruit gegaan, gepensioneerden staan ruim 1% in de min” zo schrijven Anbo, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM in een gezamenlijke reactie. „Het demissionaire kabinet en een nieuwe regering moeten er nu echt voor zorgen dat de koopkrachtontwikkeling voor alle groepen gelijke tred houdt.”