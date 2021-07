’Stop getwitter in parlement’

De bestuurskundige en prominent PvdA-lid, tevens baas van de Groningse universiteit, betoogde dit tijdens de eerste Binnenhoflezing in het Haagse Museum Escher in Het Paleis.

Burgeroorlog

„Met al dat twitteren is de ’burgeroorlog’ begonnen”, stelde hij verwijzend naar de polarisatie in het parlement. „Kamerleden reageren op elk bericht in de media. Maar dat hoeven ze helemaal niet te doen. Geen wonder dat ze een burn-out krijgen.”

Nieuwspoort-chef Eric Janssen en Pro Demos-directeur Eric Stokkink.

De lezing is een initiatief van Gert Jan Verhoog, directeur van het lobbykantoor Schinkelshoek & Verhoog. „U bent hier in de werkkamer van koningin Emma”, verwelkomde hij prof. De Vries.

„De parlementaire democratie is in de problemen”, sprak de Groningse geleerde. „Zij heeft moeite tot bindende besluiten te komen over drie cruciale kwesties, namelijk het klimaat, de stikstof en de woningbouw. Hierdoor ontstaat een gevoel van onrust in het land.”

Besluiteloosheid

De polarisatie en fragmentatie van de politiek zijn volgens hem de oorzaak van de besluiteloosheid. „Die zijn met Pim Fortuyn begonnen en nu op hun hoogtepunt, mede door de invloed van de ontelbare platforms op de sociale media”, constateerde hij. „Daarom zit de formatie ook vast.”

Bemoeien

Intussen zien actiegroepen als milieuclub Urgenda hun kans schoon en dwingen de besluiten af bij de rechter, die volgens de prof moet uitkijken zich te veel met de politiek te bemoeien. „Want straks slaat het wantrouwen in de politiek over op de rechterlijke macht.”

Beeldvorming

Maar het allerzorgelijkst vindt prof. De Vries dat alles in ’Den Haag’ draait om marketing en beeldvorming. De afdelingen voorlichting draaien overuren om de fractievoorzitter en ministers zo gunstig mogelijk voor het voetlicht te brengen. „Zo lukt het niet om zorgvuldig argumenten uit te wisselen en een weloverwogen beslissing te nemen”, verzuchtte de hoogleraar „We hebben behoefte aan een bedaarde democratie.”

Tijdens de naborrel op het terras van een van de gezellige kroegjes in Buurtschap 2005 werd nog druk nagepraat over de wijze woorden van prof. Jouke de Vries.

B67, ofte wel het nieuwe onderkomen van de Tweede Kamer in het oude ministerie van Buitenlandse Zaken dat door zijn vroegere bewoners de Apenrots werd genoemd.

Maar ook over de verhuizing van de Tweede Kamer naar ’B67’, de nieuwe tijdelijke locatie in het oude ’BuiZa’. „Wij verkassen meteen mee”, zei chef Eric Janssen van perscentrum Nieuwspoort. „De zalen blijven nog even op de huidige plek totdat die ook over kunnen.”

Paleis Lange Voorhout, waarin nu het Museum Escher in Het Paleis is gevestigd.

Directeur Marcel Westerdiep van Museum Escher in Het Paleis zou ook graag verhuizen want zijn paleis is te klein. Hij wil naar de voormalige Amerikaanse ambassade, die 50 meter verderop ligt.

De voormalige Amerikaanse ambassade waarnaar het Eschermuseum wil verhuizen.

„Die is ontworpen door Marcel Breuer, een tijdgenoot van Maurits Escher. Zijn tekeningen zouden daar zó goed passen.” In het paleis kan dan het porselein van het Gemeentemuseum komen. Maar de wethouder neemt maar geen besluit. „Terwijl zo’n museum Den Haag wereldfaam bezorgt.”