AEX houdt stand dankzij ASML

De AEX-index staat om kwart vlak op 572,3 punten, na woensdag als enige Europese beursgraadmeter al hoger te zijn gesloten. De AMX zakt 0,1% naar 808 punten.

Elders in Europa zijn de toegenomen handelsspanningen en dompers van bedrijven veel zichtbaarder. De Britse FTSE100 verliest 0,5%. De DAX in Frankfurt geeft 0,7% toe. De Franse CAC 40 laat 0,1% liggen.

De indexfutures wijzen op een licht lagere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de verliezen van 0,4 tot 0,7% op woensdag.

ABN Amro zag woensdag aanleiding de positie in aandelen naar onderwogen te verlagen. „We zijn negatiever geworden over de economische groei in de VS en Europa, mede vanwege het handelsconflict tussen de VS en China. In verband hiermee verhogen we binnen de aandelenportefeuille bovendien onze weging in defensieve sectoren, wat ten koste gaat van industriële bedrijven”, meldt analist Jan Wirken van ABN Amro.

Hij constateert dat het bedrijfscijferseizoen wisselend van start is gegaan. „De meeste kwartaalcijfers van Europese en Amerikaanse bedrijven vallen tot dusverre mee, zowel in omzet als in winst. Maar onder meer Netflix, het Amerikaanse transportbedrijf CSX en het Duitse softwarebedrijf SAP kwamen met grote tegenvallers naar buiten. Bedrijven zijn bovendien voorzichtig in prognose, door de onzekere economische vooruitzichten.”

Wirken denkt dat het handelsconflict nog wel enige tijd kan aanhouden, nadat Trump woensdag aangaf extra importheffingen op te kunnen leggen aan China. „Trump zal eind dit jaar succes willen laten zien, in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november volgend jaar. Amerikanen beginnen het conflict echter al te voelen in de portemonnee. Ik denk ook niet dat er snel een goede oplossing komt voor de kwestie rond het intellectueel eigendom. Voor de VS is het lastig te accepteren dat China hard aan de weg timmert om de belangrijkste economische wereldspeler te worden.”

In de AEX-index eist ASML opnieuw een hoofdrol op, na de al stevige plus op woensdag in reactie op het uitblijven van tegenvallers in het kwartaalbericht. De chipmachinefabrikant wint 2,9%, gesteund door opwaarderingen door diverse analisten. KPN volgt met een plus van 1,2%.

Chemicaliëndistributeur IMCD verliest 3%, in de nasleep van een winstwaarschuwing bij een branchegenoot. Ahold Delhaize en staalgigant ArcelorMittal dalen 2% respectievelijk 1,7%.

Optiekketen GrandVision stijgt in de AMX 8,8% naar €24,92, op het bericht dat een Frans-Italiaanse branchegenoot het 77%-belang van investeerder HAL mogelijk voor €28 per aandeel koopt.

Smallcap Sligro verliest 7,5%. Het groothandelsbedrijf zag zijn halfjaarwinst halveren.

