Beurs krabbelt op, GrandVision blijft steken

De AEX-index staat na een uurtje handelen 0,2% in de min, op 571,4 punten. De Midkap staat marginaal hoger op 809 punten. Opvallend in de tweede graadmeter is dat GrandVision, dat mogelijk verkocht wordt voor €28 per aandeel, vooralsnog blijft steken op €25,36 – nog altijd een winst van 10,7%.

Elders in Europa kleuren de borden al even rood. De CAC-40 in Parijs raakt 0,4% kwijt, de Londense FTSE100 verliest 0,4%. De DAX in Frankfurt geeft 0,9% toe. In Azië eindigden de beurzen vannacht ook al met verlies.

Winstneming

„Na de lange winstreeksen vallen aandelenkoersen eindelijk ten prooi aan winstnemingen”, zegt een marktonderzoeker tegen persbureau Bloomberg. „Resultaten en prognoses voor het tweede halfjaar geven een gemengd beeld, en investeerders slaan bij de eerste tekenen van teleurstelling al op hol.”

Netflix, dat gisteren een lager dan verwachte toename van klanten meldde, verloor nabeurs fors. Ook het Duitse it-concern SAP wordt afgestraft voor slechte halfjaarcijfers: -6,8% in de ochtendhandel. Branchegenoot Ordina raakt in de Amsterdamse smallcapindex 1% kwijt.

In de AEX-index liggen de grootste verliezen bij cyclische fondsen als ArcelorMittal (-1,7%) en Randstad (-1,5%) en in mindere mate bij DSM (-1,1%). ASML (+1,6%) is de enige nadrukkelijke winnaar. Het bedrijf krijgt een pluim van de analisten van KBC, net als branchegenoot ASMI (+0,9%)

Bij de kleinere fondsen verliest Sligro 5,5%. Het bedrijf zag het afgelopen halfjaar zijn winst halveren, werd vanochtend bekend.