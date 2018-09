'Hogere winst voor Heineken'

De nettowinst exclusief bijzondere posten komt naar verwachting uit op 1,74 miljard euro, een stijging met 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. De omzet bleef waarschijnlijk vrijwel onveranderd op 19,2 miljard euro. Volgens analisten profiteert Heineken van een verder verbeterende Europese markt en kostenbesparingen.

Analist Richard Withagen van Kepler Cheuvreux zei dat hij bij de cijfers vooral zal letten op de ontwikkelingen in Nigeria, een zeer belangrijke markt voor Heineken. Daar is de groei sterk aan het afzwakken. In Europa kan Heineken volgens de analist profiteren van nieuwe producten, zoals Amstel Radler.

Margeverbetering

Daarnaast kijkt hij naar de margeverbetering bij Heineken. Het bedrijf heeft de ambitie om de marge jaarlijks met 40 basispunten te verbeteren. Withagen denkt dat dit doel al is overtroffen. Tevens kijkt hij naar de invloed van wisselkoerseffecten. Withagen denkt dat het voordeel van de zwakke euro nog niet in de consensus voor dit jaar is verwerkt.

Analisten van ING zien een verdere afzwakking in Nigeria eveneens als de belangrijkste onzekerheid voor Heineken. Ook een zware recessie in Rusland kan een risico zijn voor het bedrijf. ING verwacht dat de Europese markt dit jaar verder zal verbeteren.