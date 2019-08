Unilever shopt in Bolivia

Astrix is de marktleider in het Zuid-Amerikaanse land op het gebied van afwasmiddel, wasverzachter, schoonmaakmiddelen voor het toilet en reinigingsproducten voor harde oppervlakken. De verzorgingsproductendivisie maakt onder meer producten voor baby's en huidverzorging, maar is veel kleiner.

Unilever maakte geen financiële details van de overname bekend.