Waarom Elon Musk zo gefascineerd is door Chinese mega-app WeChat

Peking - Zou Twitter ook maar enigszins in de buurt komen van de Chinese app WeChat, dan zou het een ‘immens succes’ worden. Dat zei Elon Musk eerder over de alles in één-app die in China ongekend populair is. Met het omdopen van Twitter in X, lijkt de techmiljardair te bouwen aan een kopie.

Betalen met de WeChat-app op de markt in Beijing. Ⓒ Foto Getty Images