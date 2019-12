Hogere spaarrente, pensioenakkoord: wat gaat 2020 ons brengen?

Amsterdam - Krijgen we volgend jaar eindelijk dat langverwachte pensioenakkoord, stijgt in 2020 onze spaarrente weer, wat krijgen we erbij in onze portemonee en gaat het de nieuw te benoemen staatssecretaris lukken de puinhopen bij de Belastingdienst op te lossen? Martin Visser en Herman Stam blikken in deze podcast terug op de grote economische thema’s van 2019, en blikken alvast vooruit op 2020. Luister de hele podcast hier, of hieronder.