Parkeervergunning in Amsterdam het duurst, Utrecht snelle stijger

In Utrecht gaat de prijs voor een parkeervergunning in de binnenstad omhoog van €354 naar €442, blijkt uit een inventarisatie van Vereniging Eigen Huis (VEH) van de tarieven in 123 gemeenten.

Volgens VEH geven gemeenten diverse redenenen op om de prijzen omhoog te gooien. Bij grote steden is de verklaring nogal eens dat ze de binnenstad autoluw wil maken. Andere gemeenten verhogen de parkeerbelasting om financiële tegenvallers op te vangen, zoals de kosten van zorgtaken of de gevolgen van de coronacrisis. Utrecht noemt beide argumenten.

De gemeente Oldenzaal, waar de prijs verdubbelt van €40 naar €80, zegt dat te doen om weer in de zwarte cijfers komen. Ook in de gemeente Oisterwijk (+30%) en de gemeente Nijkerk (+27%) is de stijging fors.

De gemiddelde stijging van 3,3% in de kosten van gemeentelijke parkeervergunningen is aanzienlijk hoger dan de verwachte inflatie.

Van de 123 onderzochte gemeenten zijn er 11 die de kosten met 10% of meer verhogen. In 52 gemeenten wijzigen de tarieven voor een parkeervergunning dit jaar niet en in 49 gemeenten blijft de stijging beperkt tot minder dan 3%.