In ons bedrijf werken we met productielijnen waarbij bezetting op elke post essentieel is. Daarom hebben we een aantal oproepkrachten die we oproepen als een vaste kracht plotseling verhinderd is. Begrijp ik nou goed dat we onze oproepkrachten voortaan vier dagen van tevoren moeten oproepen?