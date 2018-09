TMG reorganiseert verder bij regionale bladen

De reorganisatie betreft de regionale kranten Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander, en de weekbladen in diezelfde regio's. De genoemde regionale dagbladen vormen de basis voor vier nieuwe regionale clusters, waarin ook de weekbladen worden opgenomen. De weekbladen van TMG in Amsterdam, Amstelveen en Almere gaan samen een vijfde cluster vormen.

TMG onderzoekt nog of Rotterdam en Utrecht, waar het bedrijf eveneens alleen weekbladen uitgeeft, genoeg potentie hebben om samen een zesde cluster kunnen vormen. Zo niet, dan worden ,,andere strategische keuzes'' gemaakt. Negen zondagstitels die onvoldoende winst opleveren, worden afgestoten.

De vijf of zes clusters komen elk onder leiding te staan van één hoofdredacteur en één commercieel manager. Er komt ook een algemeen hoofdredacteur die moet zorgen voor samenwerking tussen de regio's. De verwachting is dat door de intensievere samenwerking in de loop van dit jaar nog meer arbeidsplaatsen kunnen worden weggesneden.