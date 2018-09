De indicatieve bandbreedte van de prijs per aandeel was donderdagmiddag volgens Bloomberg €20 tot €20,50 per aandeel. Eerder op de dag was dit al aangescherpt van de bandbreedte €17,50 tot €21,50 naar €19,50 tot €21.

Tien vragen aan de topman uit een eerder interview.

Lees hier verder