Premium Het beste van De Telegraaf

Wat verdient een… trainer in amateurvoetbal?

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

Leeuwarden - In het amateurvoetbal staan duizenden trainers weer te trappelen om hun spelers beter te maken. Terwijl toptrainers in de Eredivisie zo’n €1 miljoen per seizoen kunnen opstrijken, krijgen hun collega’s in de lagere voetbalregionen aanzienlijk minder knikkers. Maar hoeveel verdienen zij eigenlijk?