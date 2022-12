Premium Het beste van De Telegraaf

Fundering moet worden vernieuwd Nieuwe Kerk in Amsterdam dreigt te verzakken

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Wolbrand van der Vis en Annabelle Birnie (l.) met Prinsengrachtconcert-directeur Maartje Valk en Richard Francke (r.). Ⓒ Foto’s Anko Stoffels

De Nieuwe Kerk in Amsterdam staat er steeds minder stevig bij. „Het fundament moet vernieuwd worden”, zei Annabelle Birnie met een zorgelijk gezicht, aan de lunchtafel in het Stan Huygens Café in de Rai. „We hebben 2,5 miljoen nodig.”