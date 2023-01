Premium Het beste van De Telegraaf

Wintersport! Maak geen uitglijer met de foute verzekering

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Skiën, snowboarden en sleeën is hartstikke leuk, totdat je ineens je knie verdraait en met een banaan van de berg af moet. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker tijdens de wintersport. Hoe zorg je ervoor dat een ongelukkige val niet ook nog uitmondt in een financiële strop?