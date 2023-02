Hogere prijzen stuwen omzet industrie

Industriële producenten verwachten ook in het eerste kwartaal van 2023 een hogere omzet te behalen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De binnenlandse en de buitenlandse omzet van industriële producenten waren in het vierde kwartaal van 2022 respectievelijk 14,5% en 11,8% hoger dan een jaar eerder. De binnenlandse en buitenlandse afzetprijzen waren 16% en 18,6% hoger.

De meeste branches in de industrie hadden een jaar-op-jaar-omzetstijging van meer dan 10%. De omzetontwikkeling was met een stijging van 18,8% het hoogst voor de voedings- en genotmiddelenindustrie; de afzetprijzen voor deze branche waren 19,6% hoger. In de metaalindustrie steeg de omzet minder hard met 3,2%. Alleen in de textiel-, kleding- en leerindustrie daalde de omzet licht.

Op brancheniveau steeg de omzet in de aardolie-industrie het hardst, namelijk met 33,3%. De afzetprijzen voor de aardolieindustrie waren 39,5% hoger dan een jaar eerder. In de metaalindustrie valt de basismetaalindustrie op, hier daalde de omzet jaar-op-jaar met 6,6%. De afzetprijzen stegen wel, met 14,8%.

De omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal van 2023 zijn minder positief dan in het voorgaande kwartaal. Slechts 4% van de ondernemers verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal toeneemt. Hiermee zijn ondernemers minder positief gestemd over de omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder (9%).