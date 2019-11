Klap voor zwartspaarders: ’gestolen’ bewijs is geldig

Daarmee gaat er een streep door een eerder oordeel van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. Die oordeelde eerder dat de informatie, juist omdat die gestolen is, ontoelaatbaar is als bewijs in een zwartspaarzaak. De zwartspaarders hoefden dus geen belasting terug te betalen, aldus het Bossche hof.

De informatie was bij de fiscus aangeleverd door een oud-medewerker van onder meer Van Lanschot en de Rabobank in Luxemburg. Volgens het gerechtshof had de fiscus zelfs voor de informatie betaald.

Maar dat maakt voor de zaak tegen de zwartspaarders niet uit, oordeelde eerst al de advocaat-generaal bij de Hoge Raad en nu ook de Hoge Raad zelf. „Voor de bruikbaarheid van het bewijs hoeft niet leidend te zijn wat er in een eventuele strafzaak zou worden geoordeeld.” De zaak gaat nu naar het gerechtshof in Amsterdam, die opnieuw uitspraak moet doen.

Advocaat Mark Hendriks van de zwartspaarders spreekt van een ’teleurstelling’ voor zijn cliënten. „Ik moet de uitspraak nog goed bestuderen, maar het lijkt erop dat we terug bij af zijn.”

De Belastingdienst is vanzelfsprekend tevreden met de uitspraak, aangezien de ingezette aanpak hiermee voortgezet kan worden. „Door informatie van de tipgever heeft de Belastingdienst meer dan €11 miljoen aan aanslagen opgelegd. We gaan tot het uiterste om zwartspaarders te achterhalen”, waarschuwt een woordvoerder.