Iets meer omzet voor Nutreco

Het bedrijfsresultaat (ebita) voor eenmalige posten bedroeg 266,4 miljoen euro. Dat is een kleine 4 procent meer dan een jaar eerder. Dat was met name te danken aan de divisie Diervoeding. Daar ging de ebita met 12 procent omhoog tot 125 miljoen euro. De ebita bij Visvoer steeg 2,8 procent tot 134,4 miljoen euro, vooral dankzij de bijdrage van bedrijven in Ecuador en Egypte die in 2013 werden overgenomen.

De bedrijfswinst van Mengvoer & Vlees Iberia ging met 14 procent omlaag tot 34,9 miljoen euro. Dat kwam voornamelijk door lagere vleesprijzen in de tweede helft van het jaar. Acquisities in Nigeria en Brazilië en investeringen in nieuwe fabrieken in Azië en Afrika versterken volgens Nutreco de aanwezigheid in groeiregio's.

Dividend

Nutreco stelt een dividend voor van 1,05 euro per aandeel, met een interimdividend van 0,30 euro per aandeel. Daarmee wordt net als een jaar eerder 45 procent van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders. Die zijn overigens op maandag 9 februari welkom op een buitengewone vergadering. Daar wordt het overnamebod van handelsconglomeraat SHV op Nutreco toegelicht. SHV verhoogde onlangs wederom zijn bod tot 45,25 euro per aandeel. Daarmee wordt Nutreco gewaardeerd op 3,04 miljard euro.

Het conglomeraat heeft inmiddels bijna 30 procent van de uitstaande aandelen Nutreco in handen, aldus topman Knut Nesse van het diervoederbedrijf in een toelichting. Door het hogere bod heeft SHV daarnaast ook steun verworven van belangrijke aandeelhouders APG en NN. APG bezit ongeveer 9,8 procent van de aandelen van de diervoerproducent, NN houdt 7,5 procent van de stukken.