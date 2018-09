Rosneft snijdt in investeringen

Rosneft zal zijn investeringen in 2015 met 10 procent terugbrengen, aldus de topman zonder er een concreet cijfer aan te verbinden. Het concern bracht zijn investeringen de afgelopen anderhalf jaar ook al flink terug. Rosneft houdt in de begroting voor 2015 rekening met een gemiddelde olieprijs van 50 dollar per vat, zei Sechin.

