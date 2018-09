CB staakt levering boeken aan V&D

CB stelde de leveringsstop in nadat zijn kredietverzekeraar Coface had besloten de kredietlimiet voor V&D in te trekken. „Coface bepaalt de kredietwaardigheid van onze debiteuren en wij volgen dat advies”, aldus Cortenraad.

Door de levering van boeken te staken wordt voorkomen dat het risico bij de uitgeverijen komt te liggen als het met V&D misgaat. De openstaande rekeningen zijn nog wel gedekt door de kredietverzekering. Cortenraad benadrukt dat V&D geen betalingsachterstand heeft.

CB is een samenwerkingsverband van uitgeverijen en boekhandelaren en zorgt voor de distributie van boeken in Nederland en België.