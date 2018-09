ECB beïnvloedt portefeuilles

De invloed van centrale banken op de financiële markten is ook dit jaar wat ons betreft nog onaangenaam groot. Vorig jaar waren beleggers in de ban van de afbouw van het beleid van kwantitatieve verruiming van de Fed. Dit jaar bepaalt de ECB het beeld met de kwantitatieve verruiming. Tussendoor werden beleggers nog verrast door de Zwitserse centrale bank (SNB), die de rente verder verlaagde en de bodem onder de euro/frank-wisselkoers wegtrok, waarmee de Zwitserse beurs in een luchtzak werd gestort. Pensioenportefeuille Vooralsnog doen de aandelenbeurzen – na een korte terugval in de tweede week van januari – het prima in dit onzekere klimaat. Opmerkelijk genoeg profiteren niet alleen aandelen, maar ook vastrentende waarden en goud van de huidige situatie. Dat zien we ook terug in de pensioenportefeuille. Met name de koersontwikkeling van goud is opvallend. De SPDR Gold Shares ETF won dit jaar al meer dan 9% in dollars. Aangezien de dollar ook nog eens steeg ten opzichte van de euro staat de goudpositie – die lang een negatief rendement had laten zien – inmiddels weer in de plus (7,8% om precies te zijn). We hebben goud niet in portefeuille genomen als hedge tegen inflatie, maar tegen mogelijke beleidsfouten van centrale banken. De eerste weken van dit jaar geven geen enkele aanleiding om de goudpositie – die een weging van 4,3% in de portefeuille heeft – terug te brengen. Ook de ABN Amro 3,625% covered bond houden we nog (even) in portefeuille, ondanks het feit dat het effectief rendement van deze door hypotheken gedekte lening door de enorme koersstijging tot slechts 0,24% is gedaald. Het zegt veel over de marktontwikkelingen van de afgelopen jaren dat we sinds de start van de portefeuille, in juli 2011, een totaalrendement van liefst 35% met deze AAA-lening hebben behaald. Portefeuille NL Acomo verdient een pluim. Publicitair bescheiden, maar goed presterend en een koers die tegen de hectiek in gestaag oploopt, met deze week een alltime high van €19,70. De weekwinst van bijna 4% droeg bij aan de stijging van het rendement op de portefeuille met Nederlandse aandelen: van vorige week 23,8% (sinds de start in juli 2013) tot 25,5% nu. Positief voor het rendement was ook de afname van het verlies op Fagron. Aalberts, Arcadis en TKH werden met overtuiging hoger neergezet. Aandelen Imtech wisten de koers van een week geleden echter niet vast te houden. ETF-portefeuille De oliepositie die we begin oktober innamen via de ETFS Brent 1mth deed niet wat we ervan verwacht hadden. We kochten de ETC destijds om te profiteren van een herstel van de olieprijs, maar dat bleef uit. Vanwege de kosten van het doorrollen van futurecontracten kost de ETC geld om aan te houden, ook al gebeurt er niets met de koers. Omdat we de olieprijs op korte termijn niet significant zien herstellen, is het beter verlies te nemen. We verkochten de positie op $30,05. Een andere grondstoffenpositie, de iShares Silver Trust, noteert weer een klein positief rendement. De populariteit van edelmetalen neemt toe, en daarnaast kreeg de ETF – net als veel andere posities in de portefeuille – steun van de zwakke euro.

