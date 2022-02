Premium Het beste van De Telegraaf

Swift-boycot kan elk moment starten: ’Trap tegen schenen Rusland’

Door Martijn Klerks

De Sberbank wordt volgens onbevestigde berichten getroffen door de westerse Swift-sancties. Ⓒ Foto ANP/HH ING Groep 11.404 2.28 %

Rotterdam - Geld overmaken naar een klant of leverancier in Rusland, of naar een vriend of familielid, of overboekingen ontvangen uit Rusland, is zeer binnenkort niet meer mogelijk. Het Westen heeft overeenstemming bereikt over het verbannen van Russische banken uit het Swift-netwerk; het wachten is nog op de juridische uitwerking en dan kunnen ook Nederlandse banken geen geld meer van of naar Rusland gireren.