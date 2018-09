Oliefondsen trekken de kar op Wall Street

Tegen het einde van de handel liepen de winsten flink op. De leidende Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 17.361,04 punten. De bredere S&P 500 steeg 1,3 procent tot 2020,86 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent tot 4676,69 punten.

Cijfers van twee onderzoeksbureaus wezen op een verdere afname in januari van het tempo waarin de Amerikaanse industrie zich ontwikkelt. Dat wordt uitgelegd als een bevestiging dat de grootste economie ter wereld stoom aan het verliezen is. Vrijdag viel een eerste raming van de groei in het vierde kwartaal ook al tegen.

ExxonMobil

De zwakkere groei lijkt in december ook de consumptie te hebben geraakt. Die daalde het sterkst in vijf jaar tijd. Economen hadden op een lichtere afname gerekend. Ook de bouwuitgaven in de Verenigde Staten daalden in de laatste maand van 2014 sterker dan verwacht.

ExxonMobil meldde dat de winst vorig kwartaal met ruim een vijfde is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Die afname, die minder fors uitviel dan analisten voorzagen, is vooral te wijten aan de scherpe daling van de olieprijs en een lagere productie, maar ook aan hogere onderhoudskosten. Het aandeel werd 2,5 procent meer waard.

Nike

Daarmee stond ExxonMobil in de voorhoede van de Dow. Branchegenoot Chevron stond helemaal bovenaan met een plus van 3,4 procent. Telefoniebedrijf Verizon nestelde zich met een koerswinst van 2,8 procent tussen de twee oliegrootmachten in.

Onderin de Dow stond sportkledingfabrikant Nike met een verlies van 0,5 procent. Het was daarmee het enige hoofdfonds dat lager eindigde. Doe-het-zelfketen Home Depot, die last had van de tegenvallende cijfers over de bouwuitgaven, sloot nagenoeg vlak.

De euro was op 1,1340 dollar waard, tegen 1,1345 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De olieprijzen schoten verder omhoog na het opmerkelijke herstel op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 3,1 procent duurder op 49,72 dollar. De prijs van Brentolie ging 3,5 procent omhoog naar 54,84 dollar per vat.