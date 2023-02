Premium Het beste van De Telegraaf

Column: duurzaamheidsrun bij woningeigenaren

Door Casper Burgering Kopieer naar clipboard

Een hybride warmtepomp kost zo’n EUR 6.000 en een volledig elektrische versie het dubbele. Ⓒ ANP/HH

Warmte en energie is (te) duur. Het raakt iedereen hard in de portemonnee en dat vraagt om actie. Zo nam vorig jaar het aantal geïnstalleerde warmtepompen met 37% toe. En de wachttijden voor het installeren van zonnepanelen of gevelisolatie lopen alleen maar op. Als je bijvoorbeeld nu een aanvraag doet als particulier voor spouwmuurisolatie, dan ben je misschien nog net voor de zomer aan de beurt. Althans dat was bij mij het geval. Maar vergeet ook niet de toegenomen populariteit van vloer- of dakisolatie. Alles wordt aangegrepen om de energierekening omlaag te brengen.