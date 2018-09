Winst ExxonMobil ruim een vijfde omlaag

ExxonMobil onthulde maandag een winst van 6,6 miljard dollar (5,8 miljard euro), ruim 21 procent minder dan de 8,4 miljard dollar die in het laatste kwartaal van 2013 werd geboekt. De omzet bedroeg 87,3 miljard dollar, tegen bijna 111 miljard dollar een jaar eerder. Het concern produceerde 3,8 procent minder olie en gas dan een jaar eerder.

De winst per aandeel, van 1,56 dollar, was hoger dan analisten voorzagen. Zij rekenden in doorsnee op 1,34 dollar per aandeel.

Sancties

's Werelds grootste olieconcern gemeten naar beurswaarde werd bovenop de sterke daling van de olieprijs geraakt door sancties tegen zijn Russische partner Rosneft. De Russische wingebieden waarvoor ExxonMobil licenties heeft, zijn bijna net zo groot als die van het bedrijf in de VS.

Over geheel 2014 zette ExxonMobil een winst in de boeken van 32,52 miljard dollar, een fractie minder dan de 32,58 miljard dollar in 2013.

In tegenstelling tot andere 'oil majors' zoals Shell liet ExxonMobil zich niet uit over de investeringsplannen voor dit jaar. In het vierde kwartaal investeerde het bedrijf bijna 10,5 miljard dollar, 5 procent meer dan een jaar eerder. Over heel 2014 lag het investeringsniveau met 38,5 miljard dollar echter 9 procent lager dan in 2013.