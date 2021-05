Column: stop de quota-quatsch!

Mevissen: ’Het instellen van quotasystemen die doorgaans alleen worden ingesteld voor de betere of de topfuncties doet meer kwaad dan goed.’ Ⓒ 123RF

De komende decennia zullen geavanceerde economieën in toenemende mate een harde internationale competitie voeren voor technologische suprematie. Om een kans te maken als winnaar (of toch in elk geval als serieuze speler) uit de bus te komen, zal deze competitie er grotendeels op neer komen welke samenlevingen het meest succesvol zullen zijn in het kapitaliseren op het aanwezige talent binnen deze samenleving.