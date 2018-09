Groei Spaanse industrie trekt verder aan

De inkoopmanagersindex voor de Spaanse industrie ging in januari van 53,8 naar 54,7. Daarmee staat de graadmeter voor de veertiende achtereenvolgende maand hoger dan 50, de stand die de grens tussen groei en krimp markeert.

De productie, de orders en de werkgelegenheid in de Spaanse industrie namen vorige maand toe. Het aantal banen groeide daarbij in het sterkste tempo in bijna acht jaar.

Activiteit

De activiteit in de Duitse industrie groeide ook verder, zij het in een iets matiger tempo dan in december. De krimp in de Franse en Italiaanse industrie was minder hevig dan in de laatste maand van 2014. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de hele eurozone ging deze maand van 50,6 naar 51.

De activiteit in de Britse industrie groeide iets sterker dan in december. Met een toename van 52,7 naar 53 overtrof de inkoopmanagersindex voor de Britse industrie bovendien de verwachtingen van economen.