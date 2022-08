Beursblog: ’AEX kalm van start met focus op BAM en Adyen’

Bij Adyen steeg de omzet in de eerste jaarhelft met 37 procent. Het Amsterdamse bedrijf verwerkte voor 346 miljard euro aan betalingen. Dat is 60 procent meer dan een jaar eerder. BAM zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar dalen door het afstoten van bedrijfsonderdelen. Het nettoresultaat nam daarentegen sterk toe.

De stemming op de beurs in Hongkong is tussentijds bedrukt in navolging van de verliezen op Wall Street een dag eerder. Tencent valt in de smaak na de cijfers

Het Chinese internet- en gamesbedrijf boekte voor het eerst minder omzet en zag de winst ruimschoots halveren in het afgelopen kwartaal door de verslechterde economische omstandigheden in China. Beleggers wisten echter moed te putten uit de kostenmaatregelen van het bedrijf. . Ook verwacht Tencent volgend jaar weer te groeien. Het aandeel won dik 3 procent.

Beleggers op de Aziatische markten verwerkten de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de Amerikaanse centrale bank vastbesloten is om de rente verder te verhogen. Ook zal het volgens de beleidsmakers nog wel even duren voordat de "onaanvaardbaar hoge" inflatie terug is op het niveau van rond de 2 procent.

