Beursblog: AEX naar winst na eindsprint, beurzen VS licht hoger

De Amerikaanse beurzen eindigden eveneens hoger. De Dow Jones-index steeg 0,1%, terwijl techbeurs Nasdaq 0,2% klom.

Cisco (+5,8%) was de grote winnaar in New York na meevallende cijfers. Ook geeft de netwerkgigant een optimistische verwachting af voor de komende kwartalen.

Bed Bath & Beyond keldert echter 19,6% na berichten dat GameStop-voorzitter Ryan Cohen een groot deel van zijn belang in het bedrijf gaat verkopen. In de afgelopen dagen schoot de beurswaarde van de winkelketen voor huishoudelijke artikelen juist omhoog. Dat kwam doordat particuliere beleggers die actief zijn op sociale media zich massaal op het aandeel stortten door berichten dat Cohen juist een flink aantal call-opties zou hebben gekocht waarmee hij speculeert op een koersstijging van het aandeel.

Tesla ging 0,4% achteruit. Het autoconcern is van plan elektriciteit aan huishoudens te gaan verkopen. De eerste stappen op die markt zet Tesla in de Amerikaanse staat Texas, blijkt uit een nieuwe vacature op de site van het bedrijf. Daarin schrijft de onderneming van topman Elon Musk op zoek te zijn naar een leidinggevende voor dit nieuwe onderdeel. De precieze plannen die Tesla heeft met de verkoop van elektriciteit aan huishoudens zijn nog niet duidelijk. Wel is bekend dat het bedrijf een gigantische installatie met zonnepanelen wil plaatsen op de nieuwe, nog te openen Tesla-fabriek in Texas.

Adyen beperkt koersverlies

Op Beursplein 5 is de AEX-index 0,4% hoger gesloten op 725,86 punten. Bij de hoofdfondsen wist Adyen het koersverlies terug te brengen van bijna 15% in de ochtendhandel naar 3,7% bij het slot. De betalingenverwerker is in het afgelopen halfjaar weliswaar stevig gegroeid, maar analisten hadden op meer gerekend.

Bekijk ook: Investeringen Adyen ten koste van winst

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway bevond zich ook in de achterhoede met een koersdaling van 3,4%. Philips stond 2,7% af. De nieuwe topman Roy Jakobs gaat minder verdienen dan zijn voorganger Frans van Houten. Prosus zakte 1,4% weg ondanks de goed ontvangen prognose van het Chinese Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

De chipfondsen lieten een mooi herstel zien na de zwakte van de voorgaande dag. Besi had de koppositie in de AEX en kreeg er 5,7% bij. ASML (+2,5%) en ASMI (+3,5%) gingen eveneens flink vooruit. Energiegigant Shell (+1,6%) gaf ook steun aan de AEX.

In de AMX zakte Boskalis 0,1%. Opdrachten uit de Aziatische regio hebben meer geld in het laatje gebracht. Volgende week geeft de baggeraar meer duidelijkheid over het voorgenomen bod dat investeerder HAL eerder dit jaar al heeft gelanceerd. Luchtvaartconcern Air France KLM won 3,5%.

Smallcapfonds BAM schoot 10,6% omhoog. De omzet in de eerste zes maanden van het jaar daalde door het afstoten van bedrijfsonderdelen. Het nettoresultaat van de bouwer nam daarentegen sterk toe. De melding over het hervatten van de dividenduitkering valt ook in goede aarde.

Als het beursblog hieronder niet zichtbaar is, klik dan op deze link.