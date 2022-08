Beursblog: animo chips helpt AEX bij terugdringen verlies; prachtige rit BAM

Rond kwart voor een koerst de AEX 0,3% lager bij een stand van 720, 30 na bij de start nog te zijn weggezakt naar 716 punten.

Bij de hoofdfondsen maakt Adyen een nog grotere duikvlucht naar een aderlating van 11,5%. Beleggers doen de online betalingsverwerker massaal van de hand in reactie op de teleurstellende prestaties. Bij Adyen steeg de omzet in de eerste jaarhelft met 37 procent. Het Amsterdamse bedrijf verwerkte voor 346 miljard euro aan betalingen. Dat is 60 procent meer dan een jaar eerder. Analisten hadden over de gehele linie op meer gerekend. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway komt in de achterhoede terecht met een koersdaling van 2,6% na een opgewekte start. Philips moet nog eens 1% afstaan. De nieuwe topman gaat minder verdien dan zijn voorganger Frans van Houten.

Prosus zakt na een hogere start 0,3% weg ondanks de goed ontvangen prognose van het Chinese Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Chipfondsen laten een mooi herstel zien na de zwakte de voorgaande dag. BESI pakt de koppositie en krijgt er 3,7% bij, ASML en ASMI gaan tot 2,6% vooruit. IMCD zet het verlies om naar een plus van 0,3% ondanks een afwaardering door Deutsche Bank.

In de Midkap noteert Boskalis 0,3% hoger. Opdrachten uit de Aziatische regio hebben meer geld in het laatje gebracht. Deze maand geeft het baggerbedrijf meer duidelijkheid over het voorgneomen bod dat investeerder HaAL eerder dit jaar al heeft gelanceerd. Air France KLM wint 2,1%.

AScX-fonds BAM raakt flink op dreef en schiet 8,7% omhoog na een grotere plus. De omzet in de eerste zes maanden van het jaar daalde door het afstoten van bedrijfsonderdelen. Het nettoresultaat nam daarentegen sterk toe. De melding over het hervatten van de dividenduitkering valt ook in goede aarde.

