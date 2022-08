Beursblog: duikvlucht Adyen zet AEX bij start onder druk; BAM zit gebeiteld

De AEX gaat even na negen uur 0,6% omlaag bij een stand van 718,2 punten.

Bij de hoofdfondsen maakt Adyen een duikvlucht van 10%. Beleggers doen de online betalingsverwerker massaal van de hand in reactie op de teleurstellende prestaties. Bij Adyen steeg de omzet in de eerste jaarhelft met 37 procent. Het Amsterdamse bedrijf verwerkte voor 346 miljard euro aan betalingen. Dat is 60 procent meer dan een jaar eerder. Analisten hadden vooraf op meer gerekend. Philips zakt nog eens 2,2% weg. IMCD is ook in mindere doen met een koersdaling van 3,2%.

Prosus krijgt er 0,3% bij geholpen door de goed ontvangen prognose van het Chinese Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft. Chipfondsen laten herstel zien na de zwakte de voorgaande dag. BESI, ASML en ASMI winnen tot 0,7%.

In de Midkap noteert Boskalis vrijwel onveranderd. Opdrachten uit de Aziatische regio hebben meer geld in het laatje gebracht. Deze maand geeft het baggerbedrijf meer duidelijkheid over het voorgneomen bod dat investeerder Hal eerder dit jaar al heeft gelanceerd.

AScX-fonds BAM doet goede zaken met een koerssprong van 4,5%. De omzet in de eerste zes maanden van het jaar daalde door het afstoten van bedrijfsonderdelen. Het nettoresultaat nam daarentegen sterk toe.

De stemming op de beurs in Hongkong is tussentijds bedrukt in navolging van de verliezen op Wall Street een dag eerder. Tencent valt in de smaak na de cijfers

Het Chinese internet- en gamesbedrijf boekte voor het eerst minder omzet en zag de winst ruimschoots halveren in het afgelopen kwartaal door de verslechterde economische omstandigheden in China. Beleggers wisten echter moed te putten uit de kostenmaatregelen van het bedrijf. . Ook verwacht Tencent volgend jaar weer te groeien. Het aandeel won dik 3 procent.

Beleggers op de Aziatische markten verwerkten de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de Amerikaanse centrale bank vastbesloten is om de rente verder te verhogen. Ook zal het volgens de beleidsmakers nog wel even duren voordat de "onaanvaardbaar hoge" inflatie terug is op het niveau van rond de 2 procent.

