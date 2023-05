Topper onder de goede doelen

„Zo’n 17.000 vrouwen krijgen ieder jaar in Nederland borstkanker”, zei foundation-oprichter Marjolein de Jong, tussen de perfecte gerechten van patron-cuisinier Thomas van Santvoort door. „Jaarlijks overlijden er circa 3000. In het Alexander Monro Ziekenhuis voor borstkanker in Bilthoven, zetten wij ons ook in voor zorgvuldige en vroege diagnose.”

Chef-koks Lars van Galen (l.), Thomas van Santvoort (m.) die verhit uit de keuken kwam voor de foto, en Erik van Loo. Ⓒ De Telegraaf

Zij is ook directielid van dit ziekenhuis dat jaarlijks 1800 patiënten met een borstklacht ziet: „Van de gevallen die ons vragen om een second opinion, krijgt 10 tot 15 procent van ons een andere diagnose mee.”

Patiënten roemen de gespecialiseerde zorg die ze krijgen: „Hiervoor krijgen we een 9,5”, kon De Jong zeggen. „Het heeft ermee te maken dat wij uitgaan van het motto: ’Wees oprecht vriendelijk. Geef aandacht’. ” Wij hebben veel overgenomen van de hospitality-sector. Bij de oprichting van Breast Care Nederland hebben we veel van het Pullitzer geleerd.

V.l.n.r.: Advocaat Bernard Stuivinga, bestuurslid Breast Care Foundation, Daniel Frankenhuis, ondernemer van evenementencateraar YveY, Daniël van der Ley, ondernemer van Way2Drive en Titus Kramer, ambassadeur van de Breast Care Foundation, en honorair consul van Turkije. Ⓒ De Telegraaf

Aan de benefietavond van dit jaar, 9 oktober in Hart van Holland in Nijkerk, werkt chef-kok Lars van Galen mee, van ’t Lansink (*) in Hengelo, net als Erik van Loo, van Parkheuvel (**) in Rotterdam, Martin Kruithof, van De Lindenhof (**) in Giethoorn én Thomas van Santvoort. „Bekende artiesten treden op”, zei De Jong. „En goede veilingkavels blijven welkom!”