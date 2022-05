Premium Het beste van De Telegraaf

Werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen: ’Arbeidsmigrant keihard nodig’

Ingrid Thijssen (VNO-NCW): ’We kunnen ons niet veroorloven om te zeggen dat we arbeidsmigranten niet willen.’ Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Er is gebrek aan politiek leiderschap in de discussie over meer arbeidsmigranten. Dat vindt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het kabinet moet volgens haar beter uitleggen dat Nederland niet zonder vakkrachten van buiten Europa kan. En dat geldt ook voor ondernemers. „We kunnen ons niet veroorloven om te zeggen dat we ze niet willen.”