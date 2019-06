Hufterproof meubilair

Marcia Bodt loopt sinds de oprichting van luc4me met een hele andere pet rond in de fabriek van haar man. Ⓒ FOTO Amaury Miller

Woerdense Verlaat - Meer kleur in de maatschappij brengen. Dat is een van de belangrijkste dingen die onderneemster Marcia Bodt met luc4mee wil bereiken. En dat lukt aardig. Vijf jaar na de oprichting van haar bedrijf in betonnen meubels, zijn de met logo, graffiti en mozaïek versierde banken en zitjes op steeds meer plekken in de openbare ruimte te vinden.