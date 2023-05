Premium Het beste van De Telegraaf

Column: schuiven met belastingdozen

Door jan maarten slagter Kopieer naar clipboard

Het is lastig van iedere woning de jaarlijkse waardestijging te bepalen. Ⓒ ANP/HH

Ik weet niet hoe het u verging, maar het kostte mij toch wel enige tijd voordat ik de verschillende „boxen” van de Inkomstenbelasting (waarom waren dat eigenlijk geen dozen, een veel beter Nederlands woord?) goed uit elkaar kon houden. De drie inkomstencategorieën werden ingevoerd in het Belastingplan 2001. In Box 1 worden werk en eigen woning belast, Box 2 aanmerkelijk belang (minimaal 5% in een onderneming), Box 3 is voor sparen en beleggen, inclusief tweede (vakantie-)woningen. En nu we dat allemaal zo’n beetje in ons hoofd hebben, staan de dozen te wankelen.