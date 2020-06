’Kinderen financieel dupe van coronacrisis’

Vóór de coronacrisis bestond 40% van de huishoudens in armoede uit gezinnen met werkende ouders en dat neemt door de coronacrisis alleen maar toe, zegt de organisatie Samen voor alle Kinderen (Sam&), die ouders met geldproblemen de helpende hand biedt.

In een nieuwe landelijke campagne richt Sam& zich op de gezinnen die door de coronacrisis tijdelijk financieel in de knel komen, naast de werkende ouders met een laag inkomen die daarvoor al moeite hadden de eindjes aan elkaar te knopen.

Verstoppen

Gemiddeld groeit één op de twaalf kinderen in ons land op in armoede. Werkende ouders in financiële nood vinden het vaak lastig om hulp te vragen. Deze ouders ’verstoppen’ zich en cijferen zichzelf weg onder het mom ’anderen hebben het vaak slechter’, zegt Sam&.

Niet nodig, zegt de organisatie. „Via ons loket is voldoende ondersteuning beschikbaar voor deze groep ouders en hun kinderen. Zodat alle kinderen, óók in deze tijd, naar de sport- of muziekclub kunnen gaan, schoolspullen kunnen kopen, een uitje hebben en gewoon hun verjaardag kunnen vieren.”

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp, dat zich inzet voor hulp aan kinderen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd.