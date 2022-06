$19 miljoen voor lunch met Buffett

Het winnende bod in de veiling dievrijdagavond eindigde, overtrof het vorige record van $4,57 miljoen in 2019 door cryptocurrency-ondernemer Justin Sun. Het is nog niet bekend wie de nieuwe winnaar is.

De opbrengst gaat naar maaltijden, onderdak, hiv- en hepatitis C-testen, beroepsopleidingen en hulp aan kinderen. De 91-jarige Buffett heeft al meer dan $53,2 miljoen opgehaald voor Glide in de 21 veilingen die sinds 2000 zijn georganiseerd.