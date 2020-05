Tweesterrenchef Moshik Roth van &Moshik stopt wegens coronavirus

&Moshik (**) aan de Oosterdokskade moet haar deuren sluiten. Ⓒ De Telegraaf

Het eerste prominente slachtoffer van de coronacrisis is gevallen. Het is de befaamde Israëlische tweesterrenchef Moshik Roth van het gelijknamige restaurant &Moshik (**) aan de Oosterdokskade vlak naast het Centraal Station. De stekker is definitief uit het sterrenrestaurant met 20 werknemers getrokken.