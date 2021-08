Premium Het beste van De Telegraaf

Column: sociale verandering door handel?

Teeuwe Mevissen

Wandel durch Handel; Duits voor ’verandering door handel’. Dit was het liberale gedachtegoed dat de afgelopen decennia gedomineerd heeft binnen zowel de Westerse politiek als de verschillende Europese en Amerikaanse bestuurskamers. De gedachte was dat het toelaten van China tot de Wereld Handels Organisatie zou leiden tot toenemende welvaart in China en dat toenemende welvaart de Chinese bevolking zou emanciperen, wat weer zou leiden tot een beweging richting democratie. Het eerste klopte, van het overige is bitter weinig of eigenlijk totaal niets terecht gekomen.