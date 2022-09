’Verhoging minimumloon kost werkgevers minstens €11,2 miljard’

Het adviesbureau wijst erop dat de verhoging van het minimumloon zorgt voor een opwaartse druk op het gehele loongebouw, omdat organisaties waarbij het start- of instroomsalaris gelijk is aan het minimumloon, ook de schalen daarboven moeten aanpassen. „Wij denken dat voor de lagere salarisschalen de verhoging omstreeks 10% zal zijn en dat dit afloopt naar 3 tot 4% naar mate de salarisniveaus hoger liggen ”, zegt Bart Brenninkmeijer van Mercer Nederland. „Je wordt er als werkgever min of meer toe gedwongen, zelfs als het minimumloon bij jou helemaal niet aan de orde is. Want overal zullen de salarissen gaan stijgen. Doe je als werkgever niets, dan loop je het risico dat medewerkers uiteindelijk vertrekken.”

De kosten van de verhoging van het minimumloon bedraagt volgens de berekeningen minstens €7,4 miljard, waarbij het leeuwendeel voor rekening komt van de AOW-uitkeringen die ook met 10% stijgen. Daarnaast heeft de verhoging van het minimumloon gevolgen voor de premies die werkgevers betalen voor verzekeringen voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en voor ziektewetuitkeringen.